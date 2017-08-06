Италия заявила об ощутимом ущербе от российского контрэмбарго

Теги: В мире санкции италия россия

Италия посчитала убытки от ответных мер России на санкции и выяснила, что страна потеряла около 12 миллиардов евро и 200 тысяч рабочих мест. Италия оказалась наиболее уязвимой страной перед российскими мерами, чем, например, Германия.

Президент итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло рассказал, что Италия больше других стран Евросоюза страдает от контрсанкций России, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что присутствие итальянский компаний на российских рынках незначительно и из-за этого Италия наиболее уязвима перед российскими мерами, чем, например, Германия.

Больше всего из-за санкций пострадал агропродовольственный сектор. Из-за контрсанкций Италия потеряла 11-12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест.

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил импорт в Россию из стран, которые ввели антироссийские санкции.