Судьба 8 шахтеров на руднике "Мир" остается неизвестной

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Промышленные альпинисты приступили к поискам заблокированных в шахте горняков. В их задачу входит "простукивание" вентиляционных скважин, чтобы выяснить местоположение не вышедших на поверхность горняков. Всего в момент ЧП в шахте находился 151 человек, 143 подняты на поверхность, судьба восьми остается неизвестной.