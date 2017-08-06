Судьба 8 шахтеров на руднике "Мир" остается неизвестной
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Промышленные альпинисты приступили к поискам заблокированных в шахте горняков. В их задачу входит "простукивание" вентиляционных скважин, чтобы выяснить местоположение не вышедших на поверхность горняков. Всего в момент ЧП в шахте находился 151 человек, 143 подняты на поверхность, судьба восьми остается неизвестной.
Для участия в поисковых работах шахтеров на руднике "Мир" прибыла группа промышленных альпинистов, передает РИА Новости.
Основной их задачей является "простукивание" вентиляционных скважин, чтобы при помощи специальных сигналов обнаружить заблокированных рабочих.
По данным ТАСС, на место ЧП доставлены две дополнительные погрузочно-доставочные машины для отгрузки горной породы, которая мешает поисковым работам.
4 августа на шахте "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Всего на руднике находился 151 человек. Вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы. По последним данным, на поверхность подняты 143 шахтера, судьба восьми остается неизвестной.