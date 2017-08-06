В Красноярске со здания аэропорта сорвало крышу

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В Красноярске ликвидируют последствия мощного урагана. Ветер был такой силы, что с одного из зданий аэропорта "Емельяново" сорвало крышу. Конструкция упала прямо на припаркованные машины. Местами прошел - крупный град. Непогода бушует и в других российских регионах. От ливней страдает Тверская область. Без света там остались тысячи человек.

Красноярск остается во власти стихии вторые сутки,передает "ТВ Центр". Ливень не прекращается, оставляя под водой центральные проспекты краевой столицы и маленькие улицы. На загородных трассах водители вынуждены снижать скорость или вообще останавливаться. Стена дождя не дает возможности рассмотреть хоть что-нибудь перед собой. Накануне ураган сорвал крышу с одного из ангаров в аэропорту Емельяново. Кровля улетела на ближайшую парковку, повреждены десятки автомобилей. Сама воздушная гавань превратилась в морскую. Сильнейший ливень в Сибири дополнился градом. На земле - сплошная снежная крошка.

В Тверской области ливень и шквалистый ветер обрывали линии электропередачи. Без света остались 30 тысяч человек. Сегодня ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение. По прогнозам синоптиков, различные циклоны еще не раз накроют российские регионы.

К Дальнему Востоку приближается тайфун "Нори" из Японии. В стране восходящего Солнца его жертвами уже стали два человека. Стихия бушует на острове Кюсю, отменены сотни авиарейсов, затоплены дороги, нет света. Тремстам тысячам жителей рекомендовано покинуть свои дома. Атмосферный фронт перемещается на северо-восток, в сторону Токио. А дальше, скорее всего, возьмет курс на Хабаровск, Биробиджан и Благовещенск. В Приморье туристов предупредили о возможной эвакуации с побережья. Пришлось перенести финал армейского конкурса "Морской десант".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".