Тайные ячейки ИГИЛ готовят террористов для атак в Европе

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Пленный террорист рассказал, как запрещенная в России организация "Исламское государство" готовит смертников для терактов в Европе. Вступившие в ряды боевиков европейцы проходят жесткое обучение в Сирии, а затем возвращаются на родину и готовят теракты.

Тайная ячейка запрещенного в нашей стране Исламского государства готовит террористов для атак в Европе. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на боевика организации, который оказался в плену у курдского ополчения.

Он рассказал изданию, что секретный лагерь базируется в Сирии. Всем европейцам, которые пересекают границу, предлагают пройти там обучение. При этом из 20-ти человек, которые начинают тренироваться, до конца доходят только пятеро. Затем они возвращаются в Европу и устраивают теракты. Именно эта ячейка, пишет Times, подготовила террористов для атак в Париже и Брюсселе. А сейчас она планирует новые теракты. За два с половиной года пленный боевик насчитал в лагере около 50-ти выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Великобритании, которые успешно прошли обучение.