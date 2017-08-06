Совбез ООН одобрил санкции против КНДР

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Совбез ООН единогласно ужесточил санкции против КНДР в ответ на недавние ракетные испытания. Речь, в частности, идет о полном запрете Пхеньяну экспортировать ряд товаров, которые являются для страны основным источником валютных доходов. Документ приняли с инициативы США после долгих обсуждений. Учли многие поправки, в том числе внесенные Россией.

Резолюцию №2371, ужесточающую санкции против Пхеньяна, Совет Безопасности ООН принял единогласно, передает "ТВ Центр". Это реакция на июльский запуск КНДР двух баллистических ракет. В США, Южной Корее и Японии эти запуски посчитали межконтинентальными. Россия с этим не согласилась, но ограничительные меры против Северной Кореи поддержала. Так же, как и Китай. Вашингтон тут же поблагодарил за это Москву и Пекин. Президент США Дональд Трамп поспешил одобрить итоги голосования на своей странице в соцсетях.

"Резолюция Объединенных Наций - самый крупный пакет экономических санкций, принятый против Северной Кореи за все время. Стоимость для КНДР - больше 1 миллиардов долларов", - написал Трамп в своем Twitter.

Новые санкции предполагают запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюцию ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Странам-членам ООН также будет запрещено повышать число работников из Северной Кореи, создавать новые совместные предприятия и расширять существующие. Отдельный пакет санкций предусмотрен против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами КНДР. Предположительно, подобные меры на треть урежут северокорейский экспорт. В США новый пакет санкций назвали ударом под дых, но на этом Вашингтон не намерен останавливаться.

"Не нужно обманывать себя, думая, что мы решили проблему. Вовсе нет. Северокорейская угроза остается, и она быстро приобретает иной масштаб. Важно то, как мы будем действовать дальше. США уже начали принимать оборонительные меры, которые позволят нам защитить себя и своих союзников. Члены Совбеза и организации объединенных наций должны делать еще больше, чтобы усилить давление на Северную Корею", - заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли.

В США даже не исключают применения военной силы против Северной Кореи и возложили на Пекин обязанность по соблюдению санкций. Именно на Китай приходится 90% торговли с Пхеньяном. Постпред КНР за резолюцию хоть и проголосовал, но высказал мнение, что его государство явно не приветствует экстремальные меры воздействия на соседа.

"Санкции необходимы. Но санкции - это не единственная цель. Наша цель - усадить за стол переговоров стороны, вовлеченные в дело создания ядерного оружия. И за этим столом найти путь к денуклеаризации Корейского полуострова", - сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

Аналогичная позиция и у России. Москва поддерживает идею о том, что северокорейские власти должны свернуть ядерные программы и присоединиться к конвенции по запрету на химическое оружие. Но санкции не должны вводиться ради санкций, чего, судя по всему, активно добиваются США.

"Вводимые только что резолюцией ограничительные меры в отношении КНДР не могут быть самоцелью. Они должны быть инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры", - заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Позиции России и Китая схожи и в том, что оба государства выступают против развертывания комплекса противоракетной обороны США в Южной Корее. В Пекине сомневаются, что это поспособствует решению проблемы ядерных испытаний. А в Москве уверены, что, наоборот, послужит раздражителем для Пхеньяна и поставит под вопрос безопасность соседних стран, а также подорвет сложившийся военный баланс в регионе.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, ТВ Центр.