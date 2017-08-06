СКР: директора "Океанариума" могли расстрелять из-за бизнеса

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Следствие не исключает, что генерального директора московского "Океанариума" могли расстрелять из-за его бизнеса. Уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел.

Генерального директора московского "Океанариума" могли расстрелять из-за его предпринимательской деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Расследование уголовного дела передано в управление по особо важным делам.

Накануне на западе столицы во время утренней пробежки застрелили генерального директора "Океанариума" в торговом центре "Крокус Сити" Андрея Чернова. По данным следствия, в него выстрелили не менее шести раз. По данному факту возбуждено два уголовных дела: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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