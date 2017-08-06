В Конгрессе США по ошибке пригрозили Путину импичментом. Видео

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Конгрессмен США по ошибке пригрозила президенту России Владимиру Путину импичментом. Она перепутала российского лидера с вице-президентом США Майком Пенсом.

Член палаты представителей США Максин Уотерс допустила оговорку в эфире телепередачи "The Political View" на телеканале ABC и пообещала устроить импичмент российскому президенту Владимиру Путину, перепутав его с вице-президентом США Майком Пенсом, передает The Washington Free Beacon.

"И когда мы разберемся с Трампом, мы должны будем взяться за Путина. Он следующий", - заявила конгрессмен, на что удивленная ведущая решила задать уточняющий вопрос.

Осознав свою ошибку Уотерс уточнила, что сначала Конгресс разберется с Трампом и Путиным, а потом возьмется за Пенса.