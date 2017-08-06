Путин отметил вклад железнодорожников в развитие МЦК
Теги: путин Транспорт ржд поздравление мцк
Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие Московского центрального кольца (МЦК) и при подготовке к КК-2017 и ЧМ по футболу.
Российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Особо отмечу значимый вклад железнодорожников в запуск Московского центрального кольца, в подготовку и проведение крупнейших спортивных мероприятий — Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Уверен, что столь же эффективно будут воплощены в жизнь и другие масштабные программы", - поздравил глава государства.
Путин подчеркнул, что отрасль играет важную роль в экономическом развитии страны и налаживании связей между регионами.
Читайте также:
Путин поблагодарил главу РЖД Белозерова за реконструкцию МЦК
В РЖД заявили о безопасности пригородных электричек