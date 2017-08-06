В Подмосковье задержали рецидивиста, напавшего на американского журналиста

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В Подмосковье совершено нападение на семью американского журналиста. В дом сотрудника прессы проник ранее судимый 51-летний местный житель, ранил журналиста ножом и похитил деньги и мобильные телефоны на сумму 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Подмосковные полицейские поймали рецидивиста, который 4 августа совершил нападение на дом американского журналиста Райли Уаггамана, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в поселке Монино на улице Алкснина. 51-летний местный житель проник через окно первого этажа в дом и начал угрожать ножом его жильцам. Грабитель ранил журналиста, а затем похитил деньги и мобильные телефоны. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

По данным полиции, задержанный уже неоднократно был судим за различные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, грабителю грозит до 15 лет лишения свободы.