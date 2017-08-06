Лавров и Тиллерсон начали переговоры в Маниле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон начали переговоры в филлипинской Маниле в рамках министерского форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что они обсудят сирийское урегулирование и ситуацию в КНДР.

В Маниле начались переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, сообщает "Интерфакс".

Их встреча проходит в рамках министерского форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах. Ожидается, что Лавров и Тиллерсон обсудят сирийское урегулирование, ситуацию в КНДР.

Перед встречей с госсекретарем США, Лавров провел двухсторонние встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и главой МИД КНР Ван И.