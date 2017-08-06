В Милане похитили модель и выставили на аукцион

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20-летнюю британскую модель похитили в Милане и выставили на аукцион в даркнете. Злоумышленник целую неделю продержал девушку в неволе, а затем отпустил, узнав, что у нее есть двухлетний ребенок.

В Милане похитили британскую модель, после чего выставили на аукцион, передает "ТВ Центр". Девушка, имя которой не разглашается, прибыла в Италию для участия в фотосессии.

В студии, где должны были проходить съемки, польский фотограф сделал модели укол препарата, который применяют для наркоза. Затем похититель связал жертву и увез в неизвестном направлении. Девушку выставили на торги в так называемом "теневом" сегменте интернета. Цену указали в криптовалюте, равную тремстам тысячам евро. В неволе модель провела неделю. Злоумышленник решил освободить пленницу, узнав, что у нее есть двухлетний ребенок. Похитителя задержали у здания британского консульства.