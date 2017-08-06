СМИ: Лондон готов выплатить ЕС €40 млрд за выход из ЕС

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Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 40 миллиардов евро, чтобы погасить все свои финансовые обязательства перед Брюсселем. Официальный счет Лондону еще не выставлен.

Великобритания готова заплатить до 40 миллиардов евро по так называемому счету за Brexit. Об этом сообщает местное издание Telegraph со ссылкой на свои источники в правительстве.

Как отмечается, власти страны выплатят эту сумму только в том случае, если Евросоюз согласится обсуждать сделку в рамках договора о дальнейших отношениях Лондона и Брюсселя. И прежде всего, торгового соглашения между сторонами. Издание подчеркивает, конкретная цифра была озвучена впервые. И как считают британские политики, предложение - единственный выход из тупика, который возник в переговорах по Brexit.

В ЕС настаивают, что до выхода из союза Великобритания должна выполнить все взятые на себя обязательства. По разным данным, эта сумма может составить от 30 до 100 миллиардов евро. Однако официальный счет за Brexit Королевству пока не предъявлен.