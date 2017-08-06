В Москве началась установка памятника "Стена Скорби"

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В центре Москвы начали возводить памятник жертвам политических репрессий "Стена скорби". Его откроют уже этой осенью. Скульптурная композиция включает в себя около 500 фигур, которые символизируют хрупкость человеческой жизни. Чтобы перевезти шестиметровый горельеф из мастерской к месту установки, монумент разделили на несколько частей.

Фигуры во время погрузки выглядят эффектно, как будто застыли в воздухе. Первая часть будущего мемориала "Стена Скорби" готова к отправке. Его разделят на девять фрагментов и перевозить будут постепенно, передает "ТВ Центр".

Такой нестандартный груз в Москву из литейной мастерской в Химках перевозят исключительно ночью - чтобы не мешать автомобилистам.

Идея создания мемориала в память о жертвах политических репрессий витала в воздухе еще с девяностых, но осуществляется только сейчас. Конкурс проектов был масштабный, в нем участвовало 336 работ. Жюри, в котором много известных имен - Владимир Лукин, Павел Лунгин, Наталья Солженицына - остановилось на композиции Георгия Франгуляна.

"И вы можете пройти через них, как через арки, вы можете остановиться. Вы можете на себе почувствовать кошмар вот этого всего. Вы становитесь такой же жертвой, как и они. И вы проходите туда. И вот поворачиваетесь. И видите вновь весь этот кошмар", - рассказал о задумке скульптор Георгий Франгулян.

Композиция и рождалась на свет символично девять месяцев. И место для ее установки выбрали не случайное.

"Проспект имени Академика Сахарова очень символическое место для данного мемориала. Потому что сам академик Сахаров был одним из жертв политических репрессий. С другой стороны и Садовое кольцо - кольцо, где постоянно идет поток машин, вот поток жизни, вот они соединяются вместе", - рассказал председатель попечительского совета Фонда Памяти Михаил Федотов.

В сквере на проспекте Сахарова уже вовсю идет монтаж монумента. Остальные фрагменты перевезут к 23 августа. Но скульптурная композиция - это лишь часть мемориала. В будущем планируется специальное освещение и "плачущие" камни. Из мест, где были колонии и лагеря для политзаключенных, их вмонтируют в мостовую. И вот когда все части соединятся вместе, обещает скульптор, состояние катарсиса возникнет у любого. Откроют мемориал в день памяти жертв политических репрессий - 30 октября.

Юлия Богоманшина, Алексей Комаров, Максим Сидоренко, ТВ Центр.