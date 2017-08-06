Водителя "Газели" насмерть придавило помидорами в Петербурге

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В Петербурге водитель "Газели" уснул за рулем и вылетел в отбойник. В результате ДТП водителя насмерть придавило грузом, который он перевозил – огурцами и помидорами. Сотрудники регионального УГИБДД начали проверку.

В Санкт-Петербурге произошло ДТП, в результате которого погиб водитель "Газели", перевозившей коробки с овощами, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел на Софийской улице в Пушкинском районе города. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, наехал на препятствие и вылетел в отбойник возле дома №96. В результате водителя придавило овощами – помидорами огурцами. От полученных травм мужчина скончался.

От столкновения машина сильно помялась, а коробки рассыпались по проезжей части. Сотрудники регионального УГИБДД начали проверку.

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