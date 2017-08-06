Экс-ведущий Top Gear Кларксон попал в больницу с пневмонией

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Знаменитый ведущий программы об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу с воспалением легких. Сейчас он проходит лечение в одной из клиник испанской Майорки.

Бывший ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон попал в больницу с воспалением легких, сообщает телеканал Sky News.

Not the sort of bangles I usually choose on holiday Публикация от Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1) Авг 5 2017 в 6:20 PDT

Сообщается, что его госпитализировали с пневмонией во время отдых на испанском острове Майорка.

В своем Instagram Кларксон опубликовал фотографию своей руки под капельницей с подписью " Не те браслеты, которые я обычно выбираю для отпуска ".

Кларксон был ведущим телепередачи To Gear до 2015 года, после чего покинул проект из-за скандала с продюсером. Сейчас он работает ведущим в собственном автомобильном шоу The Grand Tour.