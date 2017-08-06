Лавров разъяснил Тиллерсону причины ответных мер России
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Глава МИД Сергей Лавров разъяснил госсекретарю Рексу Тиллерсону позицию Москвы по антироссийским санкциям. Он сообщил, что эти решения были приняты после "длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым поднял вопрос об ответных действиях России на введенные санкции США, сообщает "Интерфакс".
Лавров подчеркнул, что позицию России ранее объяснил президент России Владимир Путин. Ответные меры Москвы были приняты после "длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации".
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Москва в ответ на действия США закрыла доступ американским дипломатам к посольском даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Также Россия рекомендовала США сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек.
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