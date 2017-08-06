15:37, 06 августа 2017

Власти Венесуэлы сообщили о попытке теракта

Теги:  Теракт  венесуэла  военный

На военной базе в Венесуэле произошла попытка теракта, в связи с этим арестованы несколько человек. По предварительным данным, неизвестные попыталась пробраться на военную базу в Валенсии.

Попытка теракта произошел на военной базе в Венесуэле, арестованы несколько человек, сообщает Associated Press.

По словам бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо, неизвестные предприняли попытку проникнуться на военную базу в городе Валенсия.

В стране проведено несколько арестов.

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