Власти Венесуэлы сообщили о попытке теракта
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На военной базе в Венесуэле произошла попытка теракта, в связи с этим арестованы несколько человек. По предварительным данным, неизвестные попыталась пробраться на военную базу в Валенсии.
Попытка теракта произошел на военной базе в Венесуэле, арестованы несколько человек, сообщает Associated Press.
Luego del ataque terrorista al Fuerte Paramacay, se activaron planes de defensa, despliegue de tropas, para garantizar la seguridad interna.— Diosdado Cabello R (@dcabellor) 6 августа 2017 г.
По словам бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо, неизвестные предприняли попытку проникнуться на военную базу в городе Валенсия.
В стране проведено несколько арестов.