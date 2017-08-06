В Саудовской Аварии произошла попытка покушения на наследного принца

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В Саудовской Аравии один из саудовских принцев предпринял попытку убить наследного принца Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда. Жизни кронпринца ничего не угрожает, а нападавший задержан.

На наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда было совершено покушение в Джедде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию арабских СМИ.

По данным источников, попытку убийства предпринял один из саудовских принцев, он задержан. Кронпринц не пострадал.

В июне король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд назначил своего сына Мухаммеда бен Салмана ас-Сауда наследным принцем. По некоторым данным, король скоро откажется от трона в его пользу.