БТР ВСУ протаранил белорусский микроавтобус, есть пострадавшие
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В Ровенской области Украины Бронетранспортер ВСУ столкнулся с белорусским пассажирским автобусом недалеко от военного полигона. Пострадали три человека. По предварительным данным, столкновение могло случиться, когда военные перегоняли БТР через дорогу.
В Ровенской области Украины столкнулись БТР ВСУ и белорусский автобус Wolksvagen Transporter, в результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, передает РИА Новости.
По данным полиции, столкновение могло произойти во время перегона бронетранспортера через дорогу Ровно-Костополь к полигону Александрия.
Автобус направлялся из Белоруссии на ярмарку, чтобы купить товары для школьников.