БТР ВСУ протаранил белорусский микроавтобус, есть пострадавшие

Завод по производству БТР на Украине

Теги: белоруссия Украина дтп

В Ровенской области Украины Бронетранспортер ВСУ столкнулся с белорусским пассажирским автобусом недалеко от военного полигона. Пострадали три человека. По предварительным данным, столкновение могло случиться, когда военные перегоняли БТР через дорогу.