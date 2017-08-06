Посетители фестиваля "Цветочный джем" съели 2,1 млн порций мороженого

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Столичный фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" с 20 июля по 6 августа посетили 7,2 миллиона человек. Они съели более 2,1 миллионов порций мороженого и купили 215 тысяч банок варенья.

Московский фестиваль "Цветочный джем" со дня его открытия 20 июля посетили 7,2 миллиона человек, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

За все время гости фестиваля съели более 2,1 миллионов порций мороженого и купили 215 тысяч банок варенья.

6 августа – последний день фестиваля, когда гости смогут попробовать экзотичные лакомства и полюбоваться экспозициями.

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