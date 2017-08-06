В ДНР заявили об обстреле ВСУ позиций "Правого сектора"
Вооруженные силы Украины открыли огонь из систем залпового огня "Град" по позициям "Правого сектора". Ранее в ДНР заявили, что в украинские города прибыли бойцы "Правого сектора", которые желают уничтожить население ДНР и ЛНР.
Украинская армия начала обстрел из систем залпового огня "Град" по позициям запрещенной в России организации "Правый сектор", передает РИА Новости со ссылкой на оперативное командование ДНР.
Обстрел произошел в районе села Пищевик на мариупольском направлении.
Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в украинские города прибыли бойцы "Правого сектора", которые желают уничтожить население ДНР и ЛНР.
Члены "Правого сектора" участвовали в феврале 2014 года в захвате административных зданий в Киеве и в столкновениях с правоохранительными органами. В ноябре 2014 года Верховный суд России внес "Правый сектор" в список экстремистских организаций и запретил ее деятельность в стране.
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