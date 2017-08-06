В Зеленограде произошла поножовщина: один убит, двое ранены

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В Зеленограде произошла массовая драка с применением ножа и электрошокера. Также при обыске нашли еще пистолет. Один участник конфликта скончался на месте, два пострадали. Четверо остальных скрылись с места происшествия на автомобиле, но их задержали и доставили в отдел полиции.

Сотрудники Росгвардии задержали четырех подозреваемых в участии в массовой драке в Зелинограде, передает ТАСС.

По данным ведомства, рано утром в воскресенье между группой лиц произошел бытовой конфликт, который закончился массовой дракой с использование ножа и электрошокера. Один участник с колото-резаными ранениями брюшной полости скончался на месте, еще двух забрала бригада скорой помощи.

Остальные участники конфликта крылись на легковом автомобиле, одна спустя некоторое время их обнаружили росгвардейцы. Они задержали четырех граждан в возрасте от 27 до 32 лет и доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у задержанных обнаружили четыре ножа, электрошокер и пистолет.

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