На Горьковском шоссе рухнул надземный переход
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На Горьковском шоссе во Владимирской области рухнул надземный переходный переход, пострадали два человека: переходивший в момент ЧП по пешеходному переходу и водитель автомобиля, которого задело упавшей конструкцией.
На участке Горьковского шоссе, проходящего во Владимирской области, рухнул пешеходный переход, пострадали два человека, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на 305 километре автодороги М-7 "Волга". Сообщается, что пострадал человек, находившийся в момент падения в пешеходном переходе, и водитель, автомобиль которого задело упавшей конструкцией.
Движение на участке перекрыто. На данный момент идет демонтаж и уборка упавшего пешеходного перехода.
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