За два года в России уничтожили около 17 тысяч тонн санкционных продуктов

Теги: санкции Экономика продукты россельхознадзор

Россельхознадзор отчитался об уничтожении продукции, попавшей под российское продовольственное эмбарго, за два года– с 6 августа 2015 года было уничтожено около 17 тысяч тонн "санкционки", в основном растительного происхождения. Запрещенный товар попадал в Россию в основном с территории Белоруссии.

За два года действия продуктового эмбарго Россельхознадзор уничтожил около 17 тысяч тонн санкционных продуктов, передает "Интерфакс".

Всего с 6 августа 2015 года ведомство уничтожило 16,5 тысяч тонн продукции растительного происхождения и 611 тонн животноводческой.

Запрещенный товар попадал в Россию в основном с территории Белоруссии. С контрабандой боролись в приграничных областях России – в Брянской, Смоленской, Тверской и Псковской.

С 6 августа 2015 года в России действует запрет на ввоз продукции тех стран, которые поддерживают экономические санкции в отношении России. Запрет распространяется на мясную, молочную и рыбную продукции, а также на фрукты и овощи.

Читайте также:

Россельхознадзор допускает ограниченные поставки турецких томатов

Россия запретила импорт свинины и охотничьих трофеев из Румынии