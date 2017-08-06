За два года в России уничтожили около 17 тысяч тонн санкционных продуктов
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Россельхознадзор отчитался об уничтожении продукции, попавшей под российское продовольственное эмбарго, за два года– с 6 августа 2015 года было уничтожено около 17 тысяч тонн "санкционки", в основном растительного происхождения. Запрещенный товар попадал в Россию в основном с территории Белоруссии.
За два года действия продуктового эмбарго Россельхознадзор уничтожил около 17 тысяч тонн санкционных продуктов, передает "Интерфакс".
Всего с 6 августа 2015 года ведомство уничтожило 16,5 тысяч тонн продукции растительного происхождения и 611 тонн животноводческой.
Запрещенный товар попадал в Россию в основном с территории Белоруссии. С контрабандой боролись в приграничных областях России – в Брянской, Смоленской, Тверской и Псковской.
С 6 августа 2015 года в России действует запрет на ввоз продукции тех стран, которые поддерживают экономические санкции в отношении России. Запрет распространяется на мясную, молочную и рыбную продукции, а также на фрукты и овощи.
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