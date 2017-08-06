Спасатели разрабатывают еще один маршрут для поиска горняков на шахте "Мир"

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Спасатели и альпинисты разрабатывают дополнительный маршрут для поиска заблокированных в шахте "Мир" горняков из-за неустойчивых бортов карьера. Под землей по-прежнему находятся 8 человек.

МЧС России разрабатывает новый маршрут поиска заблокированных в якутской шахте "Мир" горняков, сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, работа осложняется тем, что борты карьера слишком неустойчивы и поэтому они осложняют спуск спасателей.

Ранее к поискам подключилась группа промышленных альпинистов. Основной их задачей является "простукивание" вентиляционных скважин, чтобы при помощи специальных сигналов обнаружить заблокированных рабочих.

Всего к работам привлечены 339 человек, используются 35 единиц техники, от МЧС России - 258 человек и 27 единиц техники.

4 августа на шахте "Мир" в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Всего на руднике находился 151 человек. Вероятной причиной аварии стало неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера, что привело к размыву горной породы. По последним данным, на поверхность подняты 143 шахтера, судьба восьми остается неизвестной.

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