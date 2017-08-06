Пенс опроверг информацию о выдвижении его кандидатуры в президенты в 2020 году

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Вице-президент США Майк Пенс опроверг сообщения о том, что он якобы намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2020 году. Ранее газета New York Times сообщила, что помощники Пенса ищут деньги для предвыборной кампании.

Вице-президент США Майк Пенс назвал ложью информацию о том, что он собирается баллотироваться в президенты на выборах в 2020 году, передает РИА Новости.

Ранее газета New York Times опубликовала материал о том, что советники Пенса ищут средства для предвыборной кампании и выстраивают собственную политическую базу.

Пенс назвал эту публикацию отвратительной и порочащий всю его команду, а также очередной попыткой СМИ внести раздор в администрацию.