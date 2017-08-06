Атаку на военную базу в Венесуэле совершили гражданские лица и дезертир

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Нападение на военную базу в венесуэльской Валенсии совершила группа гражданских лиц, одетых в военную форму и дезертировавший старший лейтенант. Они могли похитить оружие.

Нападение на военную базу в Венесуэле совершили гражданские лица, одетые в военную форму, с ними был дезертировавший старший лейтенант, передает ТАСС со ссылкой на заявление ВС страны.

В сообщении также указано, что террористическая операция включала распространение видеозаписи, записанной военнослужащим, который три года назад был уволен из армии за предательство родины и мятеж. По данным Каракаса, он скрывался в США.

Согласно информации военных, мятежники могли похитить несколько единиц оружия.

Ранее власти страны заявили о попытке теракта на военной базе в городе Валенсия. Погибших и пострадавших нет. По данному факту арестованы несколько человек.