На руднике "Мир" продолжается поиск заблокированных шахтеров

Теги: якутия Происшествие шахта

В Якутии на руднике "Мир", где произошла авария, продолжается операция по поиску заблокированных под землей людей. В забое остаются 8 человек. За сутки спасатели обследовали почти 7 километров незатопленных горных выработок.

Алишер Мирзаев находился под землей без еды, чистой воды, в полном одиночестве и практически в темноте почти сутки. Единственный источник света - личный фонарь. Вспоминает, что авария случилась, когда он только заступил на смену, сообщает "ТВ Центр". Сначала выключилось освещение, а потом пришла вода. Поток сметал все на своем пути.

"Пришлось глотать воду грязную. Соленую. Дышать было нечем. Потом когда вода стихла, уровень меньше стал, я осознал, что жив", - рассказал он.

Алишеру завалило ногу. Освободившись, он пошёл в сторону центрального ствола шахты.

"Воды по грудь, холодной, соленой, грязной. Препятствия были разные. Все было загромождено. Приплыло сюда. Трубы, доски, колеса, весь мусор. Поднимался с раненой ногой", - говорит Мирзаев.

А потом, можно сказать, повезло. Алишер нашёл один работающий телефон, по которому сообщил о себе диспетчеру и шахтера смогли поднять на поверхность. Стоит отметить, что в фонари горняков встроены передающие устройства - электронные индивидуальные метки благодаря которым сразу же после аварии удалось установить местонахождение большинства людей и вывести их в первые же сутки после ЧП.

Шахтеры рассказывают, что, наверное, благодаря исключительно самообладанию смогли спастись. Все, конечно, переживали. Но паники допустить было нельзя. Горняки старались подбадривать друг друга. Помогали тем, кто был ранен.

Ликвидацией последствий аварии занимаются почти триста пятьдесят человек, в том числе промышленные альпинисты, которые осуществляют разведку - на тросах спускаются в карьер. Перед ними была поставлена задача - попытаться найти людей, остающихся под завалами. Их примерное местонахождение известно благодаря электронным меткам. Альпинисты же должны обследовать вентиляционные шахты. Простукивать горную породу, подавая специальный сигнал, на который люди должны ответить и также стуком указать свое точное расположение. При помощи спецтехники и нескольких погрузочных машин из рудника поднимают горную породу. Идёт разбор завалов, откачка воды, в шахты непрерывно подают воздух. Работы ведутся круглосуточно.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".