В Италии появился памятник погибшему под Пальмирой офицеру Прохоренко

Теги: В мире сирия армия италия

В итальянском городе Вальи-Сотто накануне открыт памятник герою России Александру Прохоренко, который погиб в прошлом году в Сирии под Пальмирой. Старший лейтенант похоронен на родине, в Оренбургской области. А в Италии, узнав о его подвиге, решили увековечить память офицера, который отдал жизнь в борьбе с международным терроризмом.

Белый монумент, который возвышается над зелеными итальянскими холмами, еще до открытия стал одной из центральных композиций Парка чести и бесчестия, знаменитого на весь мир. Здесь, под небом Тосканы, фигуры тех, кого по праву считают героями. Герой России офицер Александр Прохоренко теперь тоже в памятном строю, передает "ТВ Центр".

Под гимн России, который на церемонии звучит с итальянским акцентом, с памятника снимают триколор. В камне - словно застывший миг последнего боя. Фигура старшего лейтенанта, который бросает взгляд в небо в ожидании военных самолетов.

В Сирии Александр Прохоренко корректировал удары нашей авиации по позициям боевиков запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство", засевших в районе Пальмиры. В марте 2016 года неделю провел в тылу врага, но был обнаружен. Не желая сдаваться в плен, вызвал огонь российских ВКС на себя, погибнув вместе с террористами. Подвиг, который покорил сердца многих - и в России, и за рубежом.

"Было справедливо отдать почести солдату, который отдал свою жизнь ради всех нас. Этот герой, чтобы не попасть в руки головорезов, предпочел погибнуть от огня своих. Его поступком может гордиться весь мир", - заявил мэр города Валья-Сотто Марио Пулья.

Инициатива увековечить героя России здесь, вдали от родины, принадлежит именно итальянской стороне - мэр Вальи-Сотто сам бывший военный. Чтобы создать монумент, в коммуне собрали двести тысяч евро. Пригласили французского мастера, который двухметровую статую высек вручную. На работу ушло около года. Для памятника использовали мрамор, который добывают в этих местах - тот же самый, что применялся и при отделке зала аудиенций папы римского Павла VI в Ватикане. Открывали мемориал в присутствии российских военных и с воинскими почестями, дав оружейный залп, правда, из дымовых шашек.

Миниатюрную копию итальянского памятника теперь доставят родителям Александра Прохоренко, которые не смогли приехать на церемонию. Однажды им уже передавали награды из-за рубежа. Самая обычная французская семья, которая узнала о подвиге российского офицера, привезла в Москву свои фамильные реликвии времен Второй мировой - орден Почетного легиона и военный крест с пальмовой ветвью.

В России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Прохоренко награжден золотой звездой Героя посмертно. Ему было всего 25. Простой мальчишка родом из Оренбургской области, он с детства хотел стать военным. Уже на службе признавался друзьям, что мечтает совершить подвиг. Улыбчивым, с добрым взглядом старлея Прохоренко запомнят не только в родном селе Городки, а еще в Оренбурге и Грозном, где появились улицы, названные именем героя. А для посетителей итальянского Парка чести он теперь навсегда станет олицетворением чести русского офицера.

Борис Иванин, "ТВ Центр".