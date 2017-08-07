При пожаре в частном доме в Башкирии погибли пятеро детей

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В результате пожара в частном доме в Башкирии погибли девять человек, в том числе пятеро детей. Еще трое получили ожоги. По предварительным данным, пожар в деревянном доме произошел из-за неисправности электропроводки. По данному факту возбуждено уголовное дело.