Россияне смогут увидеть частичное лунное затмение

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Жители нашей страны смогут наблюдать частичное затмение Луны. Она скроется за горизонтом 7 августа в период с 20:24 до 22:19 по московскому времени. Астрономы также обещают, что Луна изменит свой цвет на бордово-красный.

Жители России смогут увидеть частичное лунное затмение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария. Луна скроется за горизонтом 7 августа в период с 20:24 до 22:19 по московскому времени.

"Почти за два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее своим южным краем на четверть диска. В Москве наблюдения затмения Луны начнутся за час до максимальной фазы. Московский планетарий ждет всех желающих увидеть редкое астрономическое явление в Парке неба уже с 20.00 по московскому времени", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Луна взойдет над юго-восточным горизонтом и будет находиться в полутени Земли, а в 20:24 начнется ее погружение в земную тень. Астрономы обещают, что небесный спектакль можно будет увидеть, несмотря на то, что Луна будет располагаться довольно низко над горизонтом. Кроме того, будут заметны изменения цвета лунного диска на бордово-красный.

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