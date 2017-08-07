Саакашвили ищет легальный способ вернуться на Украину

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Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили приступил к изучению законодательной базы Украины с целью найти попытку легально вернуться в страну, где, как он считает, его поддерживают миллионы украинцев.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не собирается нелегально пересекать границу с Украиной и будет искать законные способы это сделать, передает ТАСС.

"Я не всегда путешествую с комфортом. Но поездка в багажнике не относится к числу любимых мной способов путешествовать", - отметил политик.

Саакашвили рассказал, что сейчас изучает законодательную базу Украины и отправится в страну тогда, когда будет готов. Он также выразил уверенность, что миллионы украинцев находятся на его стороне.

26 июля Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что политик скрыл факт возбуждения против него уголовного дела в Грузии. Сам Саакашвили считает незаконным лишение его украинского гражданства и шокирован подделкой миграционной анкеты. Политик полагает, что нынешнее руководство Украины избавляется от неугодных ему людей.

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