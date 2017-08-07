Минфин доработал закон об ОСАГО для защиты водителей

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Минфин доработал идею либерализации системы ОСАГО. Страховщикам предложено во время переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты.

Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО, ориентированных на защиту автовладельцев. Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, проект поправок предлагает страховщикам во время переходного периода к свободным тарифам самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты. Проект дает им право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ. Сейчас "вилка" тарифов устанавливается регулятором на каждый вид транспорта.

Регулятор будет устанавливать общие границы базового тарифа, а страховщик в зависимости от характеристик автомобиля, целей его использования и вида собственника сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа. Для этого компания сможет вводить ряд понижающих коэффициентов

Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса. Вместо них может быть внесен коэффициент нарушения ПДД.

В свою очередь, водителям предлагается три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до 2 миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год.