Неизвестные на юге Москвы ограбили аптеку на 10 тыс рублей
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В столичном районе Чертаново Центральное двое неизвестных совершили налет на аптеку. Угрожая ножом фармацевту, они вынесли из кассы 10 тысяч рублей и скрылись. Полиция разыскивает злоумышленников.
Полиция разыскивает двух налетчиков, которые совершили вооруженный налет на аптеку в районе Чертаново Центральное на юге столицы, передает агентство "Москва".
Согласно данным полиции, в дежурную часть обратилась женщина фармацевт и рассказала о случившемся. Вечером 6 августа двое неизвестных вошли в аптеку и, угрожая ножом, забрали из кассы 10 тысяч рублей. Затем злоумышленники скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.
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