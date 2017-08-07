Неизвестные на юге Москвы ограбили аптеку на 10 тыс рублей

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В столичном районе Чертаново Центральное двое неизвестных совершили налет на аптеку. Угрожая ножом фармацевту, они вынесли из кассы 10 тысяч рублей и скрылись. Полиция разыскивает злоумышленников.

Полиция разыскивает двух налетчиков, которые совершили вооруженный налет на аптеку в районе Чертаново Центральное на юге столицы, передает агентство "Москва".

Согласно данным полиции, в дежурную часть обратилась женщина фармацевт и рассказала о случившемся. Вечером 6 августа двое неизвестных вошли в аптеку и, угрожая ножом, забрали из кассы 10 тысяч рублей. Затем злоумышленники скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

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