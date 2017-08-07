В России снизились цены на жизненно важные лекарства

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В нашей стране с начала года снизились цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. В 2016 году одна упаковка отечественного лекарства этой категории в среднем стоила 71,6 рубля, а в текущем – 68,2 рубля.

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России снизились на 3,2% с начала года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные агентство DSM Group.

В прошлом году одна упаковка отечественного жизненно важного препарата в среднем стоила 71,6 рубля, а в текущем – 68,2 рубля. При этом средняя цена импортных лекарств этой категории с начала 2017 года составила 189,4 рубля, а в 2016 году она была на уровне 186,8 рубля.

В Минздраве России отметили, что цены на жизненно важные препараты снижаются благодаря государственному регулированию и мониторингу цен.

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