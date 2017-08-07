Путин поручил снизить цены на похоронные услуги

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Владимир Путин поручил правительству повысить качество и доступность похоронных услуг. Для этого глава государства предлагает ввести бесплатную организацию услуг по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования, а также создать единый рынок по всей стране.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг, передает газета "Коммерсант".

В частности, поручения предполагают бесплатную организацию услуг по погребению в рамках гарантированного перечня по принципу "одного окна" с использованием номера пенсионного страхования.

Также Путин настаивает на создании единого рынка оказания ритуальных услуг по всей стране. На данный момент такие условия отсутствуют, а ритуальные услуги регулируются устаревшим законом от 1996 года. Сейчас на рынке присутствует огромная доля серых агентов, работа которых стоит в 10–15 раз дороже.

Кроме того Минстрою, который регулирует ритуальный сектор экономики, поручено провести инвентаризацию действующих и заброшенных кладбищ.