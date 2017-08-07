В Израиле могут ввести смертную казнь для террористов

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Израильские власти могут ввести в стране смертную казнь для террористов. Высшая мера наказания в стране уже существует, но она не распространяется на общеуголовные преступления. С момента создания Израиля смертный приговор приводился в исполнение лишь дважды.

Израильские власти задумались о введение смертной казни в отношении террористов. Соответствующий документ подготовил депутат израильского кнессета от партии "Ликуд" Нава Прехи-Бокер, пишет "Известия".

Законопроект предполагает внесение поправок в законы о наказании за терроризм и о борьбе с терроризмом. В соответствии с ними, за преступление, признанное терактом, нарушителю грозит смертная казнь. Сейчас за терроризм грозит пожизненное заключение.

Смертная казнь в Израиле существует, но она не распространяется на общеуголовные преступления. С 1948 года смертный приговор был приведен в исполнение лишь дважды, в том числе в отношении нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1962 году.