Мадуро: нападение на военную базу проплачено из Майами и Колумбии

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Президент Венесуэлы заявил, что в нападении на военную базу принимали участие 20 человек: двое из них уничтожены, восемь – захвачены, 10 удалось сбежать. Глава государства утверждает, что нападение спонсировалось из Майами и Колумбии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу в Венесуэле двое уничтожены, еще восемь задержаны, передает Associated Press.

По его словам, атаку совершили 20 человек. 10 удалось сбежать, их разыскивает полиция. Двое убиты, остальных восьмерых допрашивают.

Президент утверждает, что нападение было проплачено антиправительственным лидерами из Майами и Колумбии.

В воскресенье, 7 августа, В Венесуэле была предпринята попытка атаки на военную базу в городе Валенсия. Военнослужащим удалось предотвратить теракт.

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