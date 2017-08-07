На 4 улицах в центре Москвы появится историческая брусчатка

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Историческая брусчатка появится на нескольких улицах в центре столицы, в частности на Тверской, Сретенке, Петровке и Земляном Валу. По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, такие решения помогают жителям сохранить память о прошлом.

В столице на Тверской улице, Сретенке, Петровке и Земляном Валу появятся участки исторической брусчатки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Участки исторической брусчатки появятся на нескольких улицах в центре города, в частности на Тверской, Сретенке, Петровке и Земляном Валу. В 2015 году подобный участок открыли на Пушечной улице, неподалеку от здания Центрального детского магазина", - сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время уже можно прогуляться по еще одному участку с исторической брусчаткой на Сретенке. Бирюков отметил, что такие решения помогают жителям сохранить память о прошлом в контексте нового облика улиц.

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