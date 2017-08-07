КНДР отвергла резолюцию СБ ООН с новыми санкциями

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Совбез ООН единогласно поддержал ужесточение санкций против КНДР в ответ на недавние ракетные испытания. Документ приняли по инициативе США. При этом были учтены многочисленные поправки, в том числе, внесенные Москвой. В Пхеньяне новую резолюцию уже отвергли, заявив, что она нарушает суверенитет КНДР.

Резолюцию №2371, ужесточающую санкции против Пхеньяна, Совет безопасности ООН принял единогласно. Это - реакция на июльский запуск КНДР двух баллистических ракет. В США, Южной Корее и Японии их посчитали межконтинентальными. Россия с этим не согласилась, но ограничительные меры против Северной Кореи поддержала. Как и Китай. Вашингтон тут же поблагодарил за это Москву и Пекин, передает "ТВ Центр".

Новые санкции предполагают запрет на экспорт из КНДР железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Странам-членам Организации объединенных наций также запрещено повышать число работников из Северной Кореи, создавать новые совместные предприятия и расширять существующие. Отдельный пакет санкций предусмотрен и против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами КНДР. Предположительно, подобные меры на треть урежут северокорейский экспорт. В США новый пакет санкций назвали ударом под дых. Но, судя по всему, на этом Вашингтогн не остановится.

"Не нужно обманывать себя, думая, что мы решили проблему. Вовсе нет. Северокорейская угроза остается, и она быстро приобретает иной масштаб. Важно то, как мы будем действовать дальше. США уже начали принимать оборонительные меры, которые позволят нам защитить себя и своих союзников. Члены Совбеза и Организации объединенных наций должны делать еще больше, чтобы усилить давление на Северную Корею", - заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

В США даже не исключают применения военной силы против Северной Кореи. Вашингтон возложил на Пекин обязанность по соблюдению санкций. Именно на Китай приходится 90% торговли с Пхеньяном. Постпред КНР за резолюцию хоть и проголосовал, но высказал мнение, что его государство явно не приветствует экстремальные меры воздействия на соседа.

Аналогичная позиция и у России. Москва поддерживает идею о том, что северокорейские власти должны свернуть ядерные программы и присоединиться конвенции по запрету на химическое оружие. Но санкции не должны вводиться ради санкций, чего, судя по всему, активно добиваются США.

"Вводимые только что резолюцией ограничительные меры в отношении КНДР не могут быть самоцелью. Они должны быть инструментом вовлечения этой страны в конструктивные переговоры", - говорит постпред России при ООН Василий Небензя.

Позиции России и Китая сходны и в том, что оба государства выступают против развертывания комплекса противоракетной обороны США в Южной Корее. В Пекине сомневаются, что это поспособствует решению проблемы ядерных испытаний. А в Москве уверены, что, наоборот, послужит раздражителем для Пхеньяна и поставит под вопрос безопасность соседних стран и подорвет сложившийся военный баланс в регионе.

В КНДР уже отвергли новые санкции, заявив, что резолюция нарушает суверенитет страны. Об этом говорится в заявлении правительства Северной Кореи, которое распространило агентство ЦТАК.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".