"Яндекс" запустил функцию онлайн-бронирования лекарств

Теги: Общество здоровье лекарства

Мобильное приложение "Яндекс.Здоровье" запустило функцию бронирования лекарств, оплатить товар можно будет в ближайшей аптеке. Сервис действителен при заказе от 500 рублей.

Мобильное приложение "Яндекс.Здоровье" добавило функцию бронирования лекарств, передает ТАСС.

В разделе "Лекарства" появилось описание препарата, показания к применению, противопоказания и его аналоги.

Поскольку в России запрещено продавать лекарства через интернет, "Яндекс" заключил соглашение с сервисом "ЗдравСити" группы компаний "Протек", который объединяет 14 тысяч аптек по всей стране. Теперь через приложение можно заказать лекарство от 500 рублей и оплатить его в любой из аптек сети.

Читайте также:

В России снизились цены на жизненно важные лекарства

Эксперты назвали причину роста цен на лекарства

Путин призвал создать единую цифровую систему в здравоохранении