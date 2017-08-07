"Яндекс" запустил функцию онлайн-бронирования лекарств
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Мобильное приложение "Яндекс.Здоровье" запустило функцию бронирования лекарств, оплатить товар можно будет в ближайшей аптеке. Сервис действителен при заказе от 500 рублей.
Мобильное приложение "Яндекс.Здоровье" добавило функцию бронирования лекарств, передает ТАСС.
В разделе "Лекарства" появилось описание препарата, показания к применению, противопоказания и его аналоги.
Поскольку в России запрещено продавать лекарства через интернет, "Яндекс" заключил соглашение с сервисом "ЗдравСити" группы компаний "Протек", который объединяет 14 тысяч аптек по всей стране. Теперь через приложение можно заказать лекарство от 500 рублей и оплатить его в любой из аптек сети.
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