В Башкирии объявлен траур после гибели 9 человек при пожаре

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Девять человек погибли, в том числе пятеро детей в результате ночного пожара в жилом доме в Башкирии. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Возбуждено уголовное дело. В республике объявлен траур.

Около половины первого ночи улица Социалистическая деревни Угузево Бирского района озарилась пламенем от горящего жилого дома. В этот момент там находились люди, в том числе пятеро детей. На борьбу с возгоранием приехали 14 пожарных расчетов, передает "ТВ Центр".

Были спасены три человека, в том числе пожилая хозяйка жилища. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела девяти человек, в том числе пятерых детей. Соседи рассказывают, что у хозяйки дома гостили родственники.

"Дети приехали. Гости приехали из Подмосковья. Дочка приехала с внучками, с внуками. И племянник приехал тоже. Они купили билеты обратно на 12 августа", - говорит сосед Фариц Андреев.

По предварительной информации, пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Возбуждено уголовное дело. Расследование ЧП - на контроле регионального Следственного управления. Главе Бирского района поручено оказать содействие в организации похорон. В Башкирии объявлен траур.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".