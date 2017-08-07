Тайфун "Нору" накрыл Приморский край. Видео

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Сразу несколько районов Приморья оказались во власти сильнейшего паводка. Из-за проливных дождей размыты трассы, повреждены железнодорожные пути. От внешнего мира отрезаны десятки населённых пунктов. Самая сложная обстановка - в Уссурийске. За сутки там выпали почти две месячные нормы осадков. Введён режим ЧС. По данным специалистов, уровень воды в реках может подняться ещё на 4 метра. Есть угроза прорыва дамбы.