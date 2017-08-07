Патрушев потребовал проверить все шахты в Якутии

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости проверить все шахты в Якутии, чтобы не допустить новых ЧП, как на руднике "Мир". Об этом он заявил на встрече с главой региона Егором Борисовым. По его словам, нужно своевременно выявлять предпосылки к подобным авариям и не допускать их.

Усилить контроль за всеми шахтами в Якутии потребовал секретарь Совбеза Николай Патрушев. После аварии на руднике "Мир" остается неизвестной судьба восьми горняков. Поисковая операция продолжается третий день, передает "ТВ Центр".

Спасатели определили вероятное местонахождение шахтеров, но пробраться туда пока не получается. Прорыв воды в шахту произошел 4 августа, в тот момент под землей находился 151 человек. Большинство рабочих смогли выбраться на поверхность. Трое из них госпитализированы.

Сейчас к месту аварии прибыли родственники шахтеров, с ними работают психологи МЧС.