Поток людей в зоне деэскалации в Даръа увеличился в несколько раз

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Официальный Дамаск направил в ООН протест в связи с действиями западной коалиции во главе с США на территории Сирии. Союзники в нарушение всех норм международного права наносят удары по жилым кварталам Ракки. И более того, используют для этого фосфорные бомбы. Тем временем, в зоне деэскалации в провинции Даръа продолжает действовать режим перемирия. За последние несколько дней поток людей, переходящих через бывшую линию фронта, увеличился в несколько раз.

Первые автомобили и пешеходы появляются на КПП с рассветом, а в день через него проходит до 700 машин и более тысячи человек. Об этом сообщает "ТВ Центр". Совсем недавно здесь шли бои, теперь линия фронта отодвинулась примерно на километр и эта дорога - единственная, что связывает пока еще подконтрольные боевиками территории и уже освобожденные сирийской армией.

Досмотр машин самый тщательный. Заглядывают даже в моторный отсек. Зато за все время, что здесь находятся военнослужащие российского батальона военной полиции, не было ни одного инцидента.

Присутствию российских военнослужащих местные жители только рады. Говорят: наконец, почувствовали себя в безопасности.

"После того, как начался процесс примирения, у нас наступила новая жизнь. Российские военные следят за порядком. Я несколько раз в день езжу туда и обратно. И теперь мне не страшно.­ На работу, в магазин - нет проблем. Я и все мои знакомые очень рады и надеемся, что мир будет прочным", - говорит водитель Джамаль Раджаб.

Надеются на это все жители Даръа - полмиллиона человек. В провинции находится одна из четырех зон деэскалации и она постепенно расширяется. Многие считают это символичным, ведь именно с волнений в Дераа весной 2011 года началась война в Сирии. Теперь недалек тот день, когда на юге страны не останется ни одного боевика.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".