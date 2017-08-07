Власти Польши отказались заботиться о советских памятниках

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Польские власти не будут заботиться о памятниках, увековечивающих Красную армию. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Польша не будет заботиться о сохранности памятников советским воинам. Всего в стране установлено около 230 таких монументов. Об этом заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский, передает "ТВ Центр".

По его словам, эти мемориалы не охраняются международным правом или какими-то двусторонними соглашениями с Россией. Окончательное решение о сохранении памятников будут принимать местные власти.

Еще в июле польский президент подписал поправки, допускающие их снос. Российские парламентарии назвали этот закон провокацией.