Собянин осмотрел ход реставрации знаменитого Дома Наркомфина

Теги: Москва собянин реконструкция

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход реставрации знаменитого Дома Наркомфина на Новинском бульваре.

В Москве проводят масштабную реконструкцию дома Наркомфина на Новинском бульваре. Его ещё называют памятником архитектуры конструктивизма, отмечает "ТВ Центр".

Ход работ сегодня осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Реставрацию решили начать с бытового корпуса. Здесь восстанавливают витраж и демонтируют надстройку пятого этажа. Жилой дом "переходного типа" был построен в 1930-м году для сотрудников Народного комиссариата финансов СССР. Его уже трижды включали в список "Cто главных зданий мира, которым грозит уничтожение". Ожидается, что все работы продлятся около двух лет.

"Есть еще объекты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Один из таких объектов - Дом Наркомфина, самый известный объект конструктивизма не только в Москве, но и, я думаю, во всем мире. Слава богу, теперь консолидированный собственник появился - частник, который заказал проект реставрации этого удивительного объекта. И я все-таки надеюсь, что теперь судьба этого замечательного объекта находится в безопасности, и через года два москвичи увидят отреставрированный объект, который, конечно, является гордостью архитектуры", - сказал Собянин.