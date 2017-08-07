Рабочая неделя в Москве будет теплой и без дождей

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В ближайшие дни погода в столице ожидается теплой и малооблачной. Температура воздуха в дневные часы будет находиться на уровне 25-28 градусов, а в ночные - около 15-18 градусов. Следующий дождь в городе планируется не ранее, чем через неделю.

В течение рабочей недели погода в столице будет теплой и малооблачной, а температура воздуха будет в рамках климатической нормы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

"Температуры дневные близкие к климатической норме и выше климатической нормы, то есть это в дневные часы 25 градусов, в какие-то дни может быть даже до плюс 28 градусов. По ночам порядка 15-18 градусов", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, хорошая погода задержится в городе до конца недели. Следующий дождь в столице ожидается не ранее, чем через семь дней.

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