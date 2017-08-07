В России пройдет благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому"

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Во вторник 9 августа по всей России, в том числе в столице пройдет ежегодная Международная благотворительная акция "Прекрасные глаза – каждому".

По всей России десятки врачей офтальмологов бесплатно проведут диагностику, консультации и даже операции. Благотворительная акция "Прекрасные глаза - каждому" стартует во вторник, передает "ТВ Центр".

Проект приурочен к 90-летию со дня рождения выдающегося глазного хирурга Святослава Фёдорова. В одной только Москве в акции примут участие 25 специализированных центров, многие частные клиники, а также научный комплекс микрохирургии глаза имени Фёдорова.