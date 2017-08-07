Тиллерсон заявил о желании США сотрудничать с Россией

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В столице Филиппин проходит второй день форума Ассоциации государств Юго-восточной Азии. Главная тема переговоров - противодействие угрозе международного терроризма. Нашу страну на мероприятии представляет Сергей Лавров. В понедельник у министра продолжаются серии двусторонних встреч. Накануне глава МИД принял участие в совещании Россия - АСЕАН и провел первые переговоры с Госсекретарём США после обмена санкциями.

Здание Международного конференц-центра в Маниле в плотном кольце полиции и военных. Министры иностранных дел 26 государств Тихоокеанского региона проводят встречи сразу в двух форматах: на полях Восточноазиатского саммита и форума АСЕАН по безопасности, передает "ТВ Центр".

Для главы российской делегации Сергея Лаврова первый же день оказался максимально насыщенным: помимо участия в общих мероприятиях, он провёл серию двусторонних переговоров с министрами иностранных дел Китая, Турции, Филиппин, Новой Зеландии и Северной Кореи. Одной из главных интриг называли встречу главы нашего МИД и госсекретаря США – пятую по счёту и первую после принятия в Вашингтоне нового пакета антироссийских санкций. Сразу после голосования в конгрессе из Москвы прозвучал ответ: более 700 американских дипломатов должны покинуть территорию России.

"С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча. Его интересовало, прежде всего, с этого он начал, интересовали подробности тех решений, которые были вынужденно приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями. Объяснены причины тех решений, которые мы приняли после длительных ожиданий, что Соединённые Штаты всё-таки не пойдут по пути конфронтации. Но, к сожалению, русофобская настроенность членов Конгресса помешала этому сбыться", - заявил Сергей Лавров.

Принятый в США закон о санкциях против России нанёс мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества – главная мысль, которую Лавров донёс до своего американского коллеги. И главное: на пресс-конференции по итогам встречи госсекретарь США не сделал ни одного резкого выпада в сторону Москвы.

"Я не думаю, что было бы полезным разорвать всё из-за одной проблемы. Мы два больших государства и мы должны искать возможности для сотрудничества, для преодоления существующих разногласий. Русские дали понять, что готовы говорить об Украине", - сообщил Тиллерсон.

А значит, надежда на сотрудничество есть. Слова, которые всегда говорили в Москве, наконец, прозвучали из уст госсекретаря США.

На переговорах российской и американской делегаций обсуждали также Украину и Сирию, ракетную программу КНДР, ситуацию в Афганистане и в Персидском заливе. И у обеих сторон есть понимание: каждую из этих проблем можно решить, только действуя сообща.

Кирилл Парменов, Артём Рассказихин, "ТВ Центр".